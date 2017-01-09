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Подробности
Во-вторых
27.12.2016 Во-вторых
2016 год сильно изменил ситуацию на рынке жилья города Рязани. Спрос и цены на вторичное жильё значительно упали. В то же время рынок первичного жилья не ощутил негативных колебаний. (фото)


Новый год 2017
01.01.2017 Новый год 2017
Главная ёлка Рязани собрала на Новый год людей разных национальностей, возрастов и семейного положения. Празднование не обошлось без огромного хоровода и Деда Мороза со Снегурочкой. (фото) (карта)


Наработали
28.12.2016 Наработали
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и туризма региона. Мероприятие прошло 28 декабря и началось с награждения. (фото) (карта)
Мнение
Андрей Жильцов
28.09.2016 Кто мы?
Финансовый портрет в свободном доступе (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
«Железный» порядок
13.11.2016 «Железный» порядок
Рязанские вокзалы находятся под круглосуточной охраной. (фото)

«АиФ-Рязань»



Интервью Олега Ковалёва
17.12.2016 Интервью Олега Ковалёва
Издание опубликовало ответы главы региона на вопросы, которые не были заданы в рамках пресс-конференции. (фото)

«Рязанские ведомости», №236/2016



Важно подавать пример детям
28.11.2016 Важно подавать пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

amfr.ru

Свободное время
Спортивная Рязань 2016
21.12.2016 Спортивная Рязань 2016
В спортивном зале Дворца детского творчества 20 декабря состоялась торжественная церемония, посвящённая подведению спортивных итогов 2016 года в Рязани. (фото)


Полный трям
21.12.2016 Полный трям
Театр на Соборной запустил серию новогодних представлений. Первые зрители смогли услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также посмотреть 20 декабря новый спектакль «Трям! Здравствуйте!». (фото) (карта)
Рейтинг. Журнал
1 Поздравили (фото) Блогосфера, 31.12.2016 (1614)
2 Гуляют все! (фото) Подробности, 15.12.2016 (1118)
3 Нырнул (фото) Блогосфера, 03.01.2017 (1053)
4 Спортивная Рязань 2016 (фото) Свободное время, 21.12.2016 (941)
5 Передел (фото) Подробности, 22.12.2016 (827)
6 Новый год 2017 (фото) Подробности, 01.01.2017 (791)
7 Прочувствовал (фото) Блогосфера, 15.12.2016 (785)
8 Новогоднее (фото) Блогосфера, 27.12.2016 (654)
9 Интервью Олега Ковалёва (фото) Медиакратия, 17.12.2016 (613)
10 Классический чёрный (фото) Подробности, 16.12.2016 (605)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

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17:14 В Дашково-Песочне на светофоре у Ледового дворца фура врезалась в столб (фото)
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16:45 Рязанщина развивает инвестиционный потенциал (фото)
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13:03 Жители столицы поставили рекорд по инвестициям в новостройки (фото)
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08.01.2017 10:25 БК «Рязань» дома выиграл у команды «Химки-Подмосковье» (фото)
08.01.2017 10:20 Рязанский «Элекс-Фаворит» начал Новый год с победы над казанским «Ядраном» (фото)
08.01.2017 10:13 ХК «Рязань» дома сыграет с одним из лидеров ВХЛ тверским «ТХК» (фото)
08.01.2017 09:47 В ДТП на трассе М5 в Шацком районе есть пострадавшие (фото)
07.01.2017 18:17 В кафедральном соборе Рязани встретили Рождество (фото)
07.01.2017 17:57 Открытое первенство Рязани по шахматам среди юных шахматистов перешло экватор (фото)
07.01.2017 17:53 Зимние явления в Рязани не «заморозили» «Подснежник» (фото)
07.01.2017 17:50 За ХК «Рязань» будет играть «дюжинный» форвард с опытом игры за океаном (фото)
07.01.2017 15:17 В Сапожке огонь повредил гараж (фото)
07.01.2017 13:15 Форвард ХК «Рязань» возвращается с бронзовой медалью молодёжного чемпионата мира (фото)
07.01.2017 09:13 На экраны Рязани вышел очередной выпуск анимационного журнала «Мульт в кино» (фото) (видео)
06.01.2017 19:42 Митрополит Марк пожелал рязанцам поменять отношение к жизни в праздник Рождества (фото) (видео)
06.01.2017 17:10 Огнеборцы развернули полевую кухню на территории Рязанского кремля (фото)
06.01.2017 16:59 На Рязанщине похолодает до минус тридцати (фото)
06.01.2017 16:56 В Рязанской области празднование Рождества пройдёт в 251 храме (фото)
06.01.2017 16:50 Все участники ДТП на Семинарской улице в Рязани были доставлены в больницу (фото)
06.01.2017 16:42 В аварии большегруза с двумя легковушками в Сасовском районе погиб человек (фото)
06.01.2017 16:34 В столкновении двух автомобилей под Рязанью пострадали люди (фото)
06.01.2017 10:32 БК «Рязань» дома сыграет с командой «Химки-Подмосковье» (фото)
06.01.2017 10:28 Рязанский «Элекс-Фаворит» дома сыграет с казанским «Ядраном» (фото)
06.01.2017 10:24 В Рязанской области горели дома, баня, автомобиль (фото)
06.01.2017 09:59 В Рязани проходит зимняя Спартакиада дворовых команд (фото)
06.01.2017 09:48 При загорании квартиры в Рязани пострадал человек (фото)
06.01.2017 09:43 На «Спартаке» продолжится спор за «Подснежник» (фото)
05.01.2017 17:19 На пожаре в городе Рязани пострадали люди (фото)
05.01.2017 16:00 В Рязани резко похолодает (фото)
05.01.2017 14:26 За 4 января на Рязанщине произошло 34 дорожно-транспортных происшествия (фото)
05.01.2017 14:21 На рязанском участке М5 произошло крупное ДТП с участием легковых автомобилей и большегруза (фото)
05.01.2017 11:21 Владыка Марк провёл Божественную литургию в храме села Мурмино в Рязанском районе (фото)
05.01.2017 11:01 В Рязани и области от огня пострадали автомобиль, дом и магазин (фото)
05.01.2017 10:53 В Рязани покажут французскую дорожную комедию «Без тормозов» (фото) (видео)
05.01.2017 10:47 Рязанцы увидят фильм-возвращение в большое кино Эмира Кустурицы (фото) (видео)
05.01.2017 10:44 Нападающий ХК «Рязань» сыграл в полуфинале чемпионата мира U20 (фото)
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МАГАЗИН
«Канцлер»

«Канцлер»

Ростелеком: Компания помогла вырастить свыше 100 000 цифровых ёлок

Прио-Внешторгбанк: Праздник для друзей с кинопремьерой

Tele2: Компания подводит итоги 2016 года

Сбербанк: Первая электронная регистрация договора долевого участия направлена непосредственно из офиса застройщика

«Канцлер»: В ТРЦ «Премьер» торжественно открылся новый магазин сети

Tele2: Компания отметила лучшие проекты молодых предпринимателей региона


Семейное счастье
20.12.2016 Семейное счастье
Специальная версия Volkswagen Caddy Family, который доступен в автосалоне «Германия Авто», оснащена всем, что действительно имеет значение в семейном автомобиле... (фото)


По-человечески
19.12.2016 По-человечески
Рязанское региональное отделение «Деловой России» вышло с инициативой принятия Этического кодекса предпринимателя. На совещании в Ярославле прошла презентация данного предложения. (фото)
Афиша
18+ клуб/джаз

Chulan

11.01.2017 20:00
11.01.2017 20:00, Raz Dva Bar Мужская лига 18+
11.01.2017 21:00, Balkon Hookah & Cuba Libre 18+
12.01.2017 20:00, Chulan Бла-бла инглиш 14+
12.01.2017 22:00, The Peashem BeerPong 18+
12.01.2017 23:00, More ЧeTwerk 18+
13.01.2017 19:00, Ozon-live Иван Купала 12+
13.01.2017 19:00, Рязанский областной драматический театр Новогодняя лотерея 12+
13.01.2017 19:00, Рязанский областной музыкальный театр Ночь в театре 16+
13.01.2017 20:00, Джаз-кафе «Фонтан» Константин Панкратов собирает друзей 0+
Экскурсия
Усадьба Протасьева
Усадьба Протасьева
В XV веке Василий Тёмный пожаловал дворянину Протасьеву на Рязанщине столько земель, сколько тот сможет объехать за день. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Кредо убийцы
16+ фантастика/боевик

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Пассажиры», фантастика 16+

«Ёлки 5», комедия 6+

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории», фантастика 12+

«Викинг 18+», драма 18+

«Дед Мороз. Битва магов», приключения 6+

«Моана», мультфильм 6+

«Викинг», драма 12+

«SиSтема. Шоу братьев Запашных», цирк 6+

«По млечному пути», драма 12+

«Без тормозов», комедия 16+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Снежная королева 3: Огонь и лёд», мультфильм 6+

Блогосфера
01.01.2017
Фейерверк
Рязанцев порадовали новогодним салютом. (видео)

Рязань


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