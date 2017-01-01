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ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.01.2017
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Во-вторых
27.12.2016 Во-вторых
2016 год сильно изменил ситуацию на рынке жилья города Рязани. Спрос и цены на вторичное жильё значительно упали. В то же время рынок первичного жилья не ощутил негативных колебаний. (фото)


Новый год 2017
01.01.2017 Новый год 2017
Главная ёлка Рязани собрала на Новый год людей разных национальностей, возрастов и семейного положения. Празднование не обошлось без огромного хоровода и Деда Мороза со Снегурочкой. (фото) (карта)


Наработали
28.12.2016 Наработали
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и туризма региона. Мероприятие прошло 28 декабря и началось с награждения. (фото) (карта)
Мнение
Андрей Жильцов
28.09.2016 Кто мы?
Финансовый портрет в свободном доступе (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
«Железный» порядок
13.11.2016 «Железный» порядок
Рязанские вокзалы находятся под круглосуточной охраной. (фото)

«АиФ-Рязань»



Интервью Олега Ковалёва
17.12.2016 Интервью Олега Ковалёва
Издание опубликовало ответы главы региона на вопросы, которые не были заданы в рамках пресс-конференции. (фото)

«Рязанские ведомости», №236/2016



Важно подавать пример детям
28.11.2016 Важно подавать пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

amfr.ru

Свободное время
Навстречу мундиалю
09.12.2016 Навстречу мундиалю
Состоялось чествование лучших рязанских спортсменов, тренеров, региональных федераций, а также активистов физической культуры и спорта Рязанской области по итогам уходящего 2016 года. (фото)


Полный трям
21.12.2016 Полный трям
Театр на Соборной запустил серию новогодних представлений. Первые зрители смогли услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также посмотреть 20 декабря новый спектакль «Трям! Здравствуйте!». (фото) (карта)
Рейтинг. Новости
1 Олег Митин призывает рязанцев в случае гриппа и ОРВИ вызывать врача на дом (фото) 26.12.2016 14:18 (1449)
2 В Рязани насчитали 112 недостроенных домов (фото) 28.12.2016 17:55 (1354)
3 У троллейбуса №17 в Рязани меняется маршрут 31.12.2016 11:52 (1197)
4 Пропавшая в Рязани девочка найдена живой (фото) 28.12.2016 09:42 (1093)
5 Администрация Рязани пояснила переход маршруток на нерегулируемый тариф (фото) 26.12.2016 11:43 (1038)
6 В Рязанской области открылась первая АЗС концерна «Шелл» (фото) 29.12.2016 11:00 (982)
7 Виновницей смертельного ДТП под Рязанью оказалась водитель Ford Fiesta (фото) (карта) 29.12.2016 10:37 (918)
8 В Ряжском районе произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей (фото) 28.12.2016 21:38 (867)
9 Отопление в домах Дашково-Песочни планируется восстановить к концу дня (фото) 29.12.2016 17:20 (848)
10 Олег Ковалёв вручил премии губернатора Рязанской области (фото) 29.12.2016 15:26 (826)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

10:49 Рязанцев приглашают принять участие в Декаде здоровья и спорта (фото)
10:48 В Рязани начался широкий прокат мультфильма «Три богатыря и Морской царь» (фото) (видео)
10:44 Российская молодёжка с игроками ХК «Рязань» в составе выиграла у словаков (фото)
03:56 В Рязани встретили 2017 год (фото) (карта)
31.12.2016 17:12 В аварии в Пителинском районе никто не пострадал (фото)
31.12.2016 17:09 В Рязанской области объявлено метеопредупреждение (фото)
31.12.2016 13:22 На улице Октябрьской в Рязани машина ДПС врезалась в Ford (фото)
31.12.2016 13:16 Лыжники трёх регионов соревновались на Вечерней новогодней гонке в Мемориальном парке (фото)
31.12.2016 13:01 В Рязанской области усилят меры по охране общественного порядка
31.12.2016 12:37 Военнослужащих в Рязани научат десантироваться в труднодоступные места
31.12.2016 11:54 Тариф на холодную воду в Рязани в середине 2017 года возрастёт больше планируемого
31.12.2016 11:52 У троллейбуса №17 в Рязани меняется маршрут
31.12.2016 11:49 Правительство Рязанской области продало 56% акций «Рязаньоблтоп» Сергею Горшкову
31.12.2016 09:46 Огонь уничтожил дом и баню в Рязанской области (фото)
31.12.2016 09:33 Пловцы двух регионов почтили память Сергея Губернаторова (фото)
30.12.2016 22:54 В Рязани в результате ДТП в забор больницы имени Семашко въехал Ford (фото)
30.12.2016 22:45 В Рязанской области воспламенились дом и автомобиль (фото)
30.12.2016 18:02 На пожаре в Милославском районе погибли две женщины (фото) (карта)
30.12.2016 17:26 Об авариях в сфере ЖКХ рязанцев просят сообщать по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы
30.12.2016 17:10 Роспотребнадзор оштрафовал рязанское предприятие за антисанитарию (фото)
30.12.2016 16:43 На Московском шоссе Рязани запретят парковку автотранспорта (фото)
30.12.2016 16:41 Прио-Внешторгбанк: Праздник для друзей с кинопремьерой (фото)
30.12.2016 16:29 Авария на 4-ой магистрали в Дашково-Песочне ликвидирована (фото)
30.12.2016 16:10 Андрей Прилуцкий поздравил рязанцев с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым (фото)
30.12.2016 15:32 В Рязанском театре драмы заговорила щука (фото) (карта)
30.12.2016 15:16 На Рязанщине внедрят инновационные методы соцподдержки пожилых граждан и инвалидов (фото)
30.12.2016 15:03 Роспотребнадзор попросил рязанцев сообщать о случаях продажи «боярышника» (фото)
30.12.2016 14:49 Рязанский художественный музей продолжает следовать традициям (карта)
30.12.2016 14:39 С улиц Рязани убрали более двух тысяч кубометров снега (фото)
30.12.2016 14:27 Платная парковка у вокзала «Рязань-1» функционирует в прежнем режиме (фото) (карта)
30.12.2016 14:16 В селе Федотьево Спасского района ввели карантин по бешенству (фото)
30.12.2016 14:05 Владислав Фролов: «Для Рязани год был успешным» (фото)
30.12.2016 13:10 В новом году рязанским «десантницам» предстоит сыграть в финале чемпионата Европы (фото)
30.12.2016 12:59 Органы управления Рязанской области проведут новогодние праздники в режиме повышенной готовности
30.12.2016 12:52 Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанщины с Новым годом и Рождеством (фото)
30.12.2016 12:40 Владимир Васильев-старший признан лучшим шахматистом Рязани (фото)
30.12.2016 12:26 Олег Ковалёв поздравил рязанцев с Новым годом (фото)
30.12.2016 12:15 На Рязанщине в Новогоднюю ночь общественный порядок будут охранять более двух тысяч полицейских (фото)
30.12.2016 12:03 Две рязанки организовали нелегальный сбыт пиротехники (фото)
30.12.2016 11:52 Юные рязанские баскетболистки завоевали серебро домашнего Всероссийского турнира (фото)
30.12.2016 11:51 На Первомайском проспекте в Рязани женщина попала под колёса автомобиля (видео)
30.12.2016 11:44 В Рязани на улице Крупской произошло ДТП с маршруткой (фото)
30.12.2016 11:42 Рязанку уличили в незаконной продаже ёлок (фото)
30.12.2016 11:30 Шахматисты Рязани в канун Нового года завершили два турнира (фото)
30.12.2016 11:14 На «пятой базе» в Рязани торговали мясом с грязных поддонов (фото)
30.12.2016 11:00 Игроки ХК «Рязань» в составе российской молодёжки сыграли в матче с командой США (фото)
30.12.2016 10:47 Рязанка незаконно «прописала» у себя трёх узбеков (фото)
30.12.2016 10:32 Ночью в Рязани сгорел автомобиль (фото) (карта)
30.12.2016 10:22 Двух рязанцев приговорили к 16 и 17 годам тюрьмы за разбойное нападение и убийство таксиста (фото)
30.12.2016 10:10 В Милославском районе полыхал жилой дом (фото) (карта)
30.12.2016 09:56 Курсанты РВВДКУ завоевали пять медалей Кубка командующего ВДВ по дзюдо (фото)
30.12.2016 09:47 В Сасово пешеход-нарушитель угодил под колёса иномарки (фото) (карта)
29.12.2016 17:58 За убийство бывшей сожительницы рязанца приговорили почти к десяти годам колонии (фото)
29.12.2016 17:46 У рязанских браконьеров отобрали 1,7 километра сетей (фото)
29.12.2016 17:33 В Касимове торговали санкционными кабачками и шампиньонами (фото)
29.12.2016 17:21 Звезды супершоу «Легенды Ретро FM 2016» поздравляют рязанцев с Новым годом (фото) (видео)
29.12.2016 17:20 Отопление в домах Дашково-Песочни планируется восстановить к концу дня (фото)
29.12.2016 17:09 Ростелеком: Компания помогла вырастить свыше 100 000 цифровых ёлок (фото)
29.12.2016 17:03 Владимир Путин выделил деньги на ремонт школы-интерната в Михайлове (фото)
29.12.2016 16:57 Пропавшая в Пронском районе девочка найдена живой (фото)
29.12.2016 16:43 Десять студентов РязГМУ стали стипендиатами компании TAKEDA (фото)
29.12.2016 16:30 Фонд «ДетскиеДомики» подарил рязанской школе-интернате сенсорную комнату (фото)
29.12.2016 16:19 Рязанская компания «Зелёный сад» завершает год вводом в эксплуатацию трёх объектов (фото)
29.12.2016 16:17 Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Рязанщине выросла на 43% (фото)
29.12.2016 16:00 Рязанцам сообщают о графике работы отделений МП «КВЦ» в праздники (фото)
29.12.2016 15:47 В Рязани и Рыбном мигранты жили и работали по поддельным документам (фото)
29.12.2016 15:26 Олег Ковалёв вручил премии губернатора Рязанской области (фото)
29.12.2016 15:09 Tele2: Компания отметила лучшие проекты молодых предпринимателей региона (фото)
29.12.2016 15:07 В Пронском районе пропала девочка (фото) (карта)
29.12.2016 14:52 Рязанцев попросили не парковать машины вдоль улиц ночью (фото)
29.12.2016 14:39 По Рязани будут курсировать десять новых автобусов (фото)
29.12.2016 14:16 Елена Буняшина вручила ключи от квартир детям-сиротам (фото)
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МАГАЗИН
«Дом.ru»

«Дом.ru»

Tele2: Компания отметила лучшие проекты молодых предпринимателей региона

Ростелеком: Компания помогла вырастить свыше 100 000 цифровых ёлок

Сбербанк: Первая электронная регистрация договора долевого участия направлена непосредственно из офиса застройщика

Прио-Внешторгбанк: Праздник для друзей с кинопремьерой

Tele2: Компания подвела итоги технического развития в Рязанской области за 2016 год

«Канцлер»: В ТРЦ «Премьер» торжественно открылся новый магазин сети


Семейное счастье
20.12.2016 Семейное счастье
Специальная версия Volkswagen Caddy Family, который доступен в автосалоне «Германия Авто», оснащена всем, что действительно имеет значение в семейном автомобиле... (фото)


По-человечески
19.12.2016 По-человечески
Рязанское региональное отделение «Деловой России» вышло с инициативой принятия Этического кодекса предпринимателя. На совещании в Ярославле прошла презентация данного предложения. (фото)
Афиша
18+ театр/сказка

Рязанский областной театр кукол

сегодня 15:00
сегодня 21:00, Old Fashion Bar Dark Side 18+
сегодня 22:00, Пивной ресторан «Золотая шпора» Первая вечеринка года 18+
сегодня 22:00, Raz Dva Bar Ice Bar Day 2 18+
сегодня 23:00, The Peashem Январь 18+
сегодня 23:00, Ginmill'29 Новый год в любимом баре 21+
02.01.2017 , Old Fashion Bar Happy New Rock 18+
02.01.2017 10:00, Рязанский областной театр кукол Голос Ёлки 0+
02.01.2017 10:00, Рязанский областной драматический театр По щучьему веленью 0+
02.01.2017 11:00, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина Новогодние праздники 0+
Экскурсия
Гиблицы
Гиблицы
Гиблые места касимовской земли хранят легенды о прежних героях и не забывают нынешних. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Ёлки 5
6+ комедия

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Дед Мороз. Битва магов», приключения 6+

«Снежная королева 3: Огонь и лёд», мультфильм 6+

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории», фантастика 12+

«Моана», мультфильм 6+

«Викинг 18+», драма 18+

«Викинг», драма 12+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Новогодний корпоратив», комедия 18+

Блогосфера
30.12.2016
Пробил
В Рязани в результате ДТП в забор больницы имени Семашко въехал Ford. (фото)

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