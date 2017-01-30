Рейтинг. Новости

1 — Игорь Квашнин уволился после проверок прокуратуры Рязанской области 26.01.2017 21:49 (1943)

2 — На улице Татарской горит жилой дом 23.01.2017 16:05 (1844)

3 — В Приокском, Горроще и Малом центре Рязани подорожала вторичка 26.01.2017 16:28 (1564)

4 — Жителя Кадома осудили за интимную переписку с 11-летней девочкой 25.01.2017 16:43 (1415)

5 — В Рязани общежитие разваливается на глазах у жильцов 25.01.2017 18:01 (1303)

6 — На пожаре в Рязани пострадал мужчина 26.01.2017 14:51 (1173)

7 — На Московском шоссе легковой автомобиль взлетел от столкновения с джипом 24.01.2017 18:11 (1168)

8 — Москвичка украла пять спортивных костюмов из торгового центра в Рязани 24.01.2017 15:55 (1085)