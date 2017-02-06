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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.02.2017
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Домострой
31.01.2017 Домострой
Объёмы жилищного строительства в Рязанской области неожиданно оказались под угрозой. Ни один эксперт сейчас не возьмётся определить ценовую перспективу новых квартир и спрогнозировать, что будет с долевым строительством. (фото)


Дети природы
05.02.2017 Дети природы
4 февраля в Центральном парке культуры и отдыха рязанцы торжественно и с толком открыли Год экологии. К полудню у входа в парк собралось несколько сотен взрослых и детей с птичьими кормушками... (фото) (карта)


Исторический выбор
03.02.2017 Исторический выбор
Декан факультета истории и международных отношений Андрей Минаев большинством голосов 1 февраля был избран ректором Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. (фото)
Мнение
Андрей Жильцов
31.01.2017 В одних руках
Ключ к налоговому будущему. (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
Северный обход получит продолжение
18.11.2016 Северный обход получит продолжение
Какие дороги отремонтируют в первую очередь? (фото)

«АиФ-Рязань»



И окно, и банкомат
19.01.2017 И окно, и банкомат
Часто возникает вопрос: где без больших затрат времени и нервов оплатить жилищно-коммунальные услуги? (фото)

«Панорама города»



Пример детям
28.11.2016 Пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

Ассоциация мини-футбола России

Свободное время
Сто с плюсом
30.01.2017 Сто с плюсом
Сотрудник Рязанского ГИБДД Андрей Волков стал обладателем очередного чемпионского титула. Он рассказал о том, как часто применяет борцовские навыки в работе и на каком посту ДПС с ним можно встретиться. (фото)


Жуть!
03.02.2017 Жуть!
3 февраля на большой сцене Рязанского государственного областного театра кукол состоялась премьера спектакля «Лафертовская маковница. Как разбогатеть и удачно выйти замуж» по повести Антония Погорельского. (фото) (карта)
Рейтинг. Новости
1 На улице Октябрьской Hyundai Solaris сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе (фото) (карта) 31.01.2017 10:27 (3083)
2 На Московском шоссе Рязани гаишники массово останавливали автомобили (фото) 31.01.2017 10:18 (3082)
3 Главврач Ряжской ЦРБ прокомментировал смерть мужчины у здания больницы 03.02.2017 16:50 (1718)
4 ВК «Рязань» в Калужской области выиграл первый матч у «Обнинска» (фото) 05.02.2017 10:03 (1462)
5 Состоялись выборы ректора РГУ (фото) 01.02.2017 18:07 (1345)
6 Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребёнка в Рязани (фото) 02.02.2017 13:24 (1292)
7 Новым начальником рязанского УФСБ стал Сергей Ерофеев 02.02.2017 11:56 (1225)
8 В Рязани делают прививку от астрологов, уфологов и сект (фото) 04.02.2017 18:00 (1032)
9 Рязанец сломал жене ногу свиными костями (фото) 01.02.2017 17:10 (1017)
10 В Шиловском районе из-за загрязнения реки погибла рыба (фото) 31.01.2017 14:50 (939)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

05.02.2017 10:45 Год экологии в Рязани открылся акцией «Столовая для пернатых» (фото) (карта)
05.02.2017 10:08 ФК «Рязань» в Новомосковске провёл первый контрольный матч года (фото)
05.02.2017 10:03 ВК «Рязань» в Калужской области выиграл первый матч у «Обнинска» (фото)
05.02.2017 10:01 В Мемориальном парке Рязани стартовала «Лыжня Бирюкова» (фото) (карта)
05.02.2017 09:57 На пожаре в Сасовском районе пострадал человек (фото)
05.02.2017 09:55 В финале футбольного турнира «Подснежник» сыграют «Водоканал» и «Витязь» (фото) (карта)
05.02.2017 09:53 ХК «Рязань» на домашнем льду сыграет с «Динамо» из Балашихи (фото) (карта)
04.02.2017 18:00 В Рязани делают прививку от астрологов, уфологов и сект (фото)
04.02.2017 17:57 Огонь повредил автомобиль в областном центре (фото)
04.02.2017 17:53 Рязанцы могут увидеть храмы России кисти Владимира Сыроешкина (фото)
04.02.2017 14:04 Рязанские полицейские помогли троллейбусу тронуться (фото)
04.02.2017 10:40 На Дягилевской ТЭЦ возросли тепловая и электрическая мощности (фото)
04.02.2017 10:36 Рязанца могут привлечь к уголовной ответственности за пугающую надпись на коробке
04.02.2017 10:14 Рязанский госуниверситет планирует больше зарабатывать (фото)
04.02.2017 10:09 В Рязанском театре кукол поселился чёрный кот, компания привидений и самая настоящая ведьма (фото) (карта)
04.02.2017 10:03 На экраны Рязани вышел очередной выпуск анимационного сборника «Мульт в кино» (фото) (видео)
04.02.2017 09:41 Рязанские спортсмены в первый день домашнего первенства ЦФО по джиу-джитсу завоевали 16 медалей (фото)
04.02.2017 09:34 В Рязани стартуют соревнования Кубка России по джиу-джитсу (фото)
03.02.2017 20:09 В Рязанском театре кукол стало жутко интересно (фото)
03.02.2017 18:55 На Рязанщине уничтожили 2,6 тонны санкционных продуктов (фото)
03.02.2017 18:41 На АСК «Атрон» пройдут соревнования картингистов (фото)
03.02.2017 18:30 Новый ректор РГУ рассказал, зачем пошёл на выборы (фото)
03.02.2017 18:00 Активисты ОНФ помогают присвоить имя Героя одной из школ Спасского района (фото)
03.02.2017 17:50 В Рязанской библиотеке имени Горького открыли Год экологии (фото)
03.02.2017 17:30 На улице Кудрявцева в Рязани образовалась пробка из-за ДТП (фото) (карта)
03.02.2017 17:11 Рязанцев приглашают выйти на «Лыжню России» (фото)
03.02.2017 16:50 Главврач Ряжской ЦРБ прокомментировал смерть мужчины у здания больницы
03.02.2017 16:34 В Рязани разгорается скандал между местными и оренбургскими перевозчиками (фото)
03.02.2017 16:20 В РязГМУ возложили цветы к мемориальной доске профессора Евгения Строева (фото)
03.02.2017 16:19 ВТБ Пенсионный фонд за год увеличил объём пенсионных резервов на 38% (фото)
03.02.2017 16:09 Андрей Прилуцкий побывал в Михайловской ЦРБ (фото)
03.02.2017 15:57 Победительницей конкурса по краеведению стала клепиковская школьница (фото)
03.02.2017 15:53 Смартфоны от Samsung возвращаются в «МегаФон» (фото)
03.02.2017 15:44 Рязанцам помогли решить спорные вопросы в сфере ЖКХ (фото)
03.02.2017 15:30 В 2016 году рязанский Роспотребнадзор более 400 проверил исполнение природоохранного законодательства (фото)
03.02.2017 15:17 Под Спасском сгорел сарай (фото) (карта)
03.02.2017 14:49 На Рязанщине создали рабочую группу по контролю за вмешательством в семью (фото)
03.02.2017 14:37 Рязанку поймали с крупной партией героина (фото) (видео)
03.02.2017 14:18 Рязанцев приглашают к участию в различных спортивно-массовых мероприятиях на свежем воздухе (фото)
03.02.2017 14:03 На «Спартаке» пройдут заключительные матчи областного зимнего футбольного турнира «Подснежник» (фото) (карта)
03.02.2017 13:40 Олег Булеков вновь посетит Италию (фото)
03.02.2017 13:10 Рязанка Анастасия Фетисова сыграла в контрольном матче юниорской сборной России (фото)
03.02.2017 12:55 Рязанка помогла стражам порядка поймать подъездного вора (фото)
03.02.2017 12:40 Москвича осудили за убийство престарелой матери-рязанки (фото)
03.02.2017 12:22 Рязанская мини-футбольная команда ветеранов «Владар» лидирует в турнире «Негаснущие звёзды Подмосковья» (фото)
03.02.2017 12:06 Городские власти рассказали, как в Рязани пройдёт Год экологии (фото)
03.02.2017 11:45 Планируется восстановление главного дома в усадьбе Скобелева в Рязанской области (фото) (карта)
03.02.2017 11:32 В Рязани обсудили сохранение историко-культурного наследия (фото)
03.02.2017 11:14 Жилой дом в Сасовском районе тушили два пожарных расчёта (фото) (карта)
03.02.2017 11:06 Рязанский центр телемаркетинга МТС повысит эффективность услуг оператора для бизнеса (фото)
03.02.2017 11:01 Под Михайловом Volkswagen врезался в автобус, водитель легковушки погиб (фото)
03.02.2017 10:45 В ЦПКиО установят урны для раздельного сбора мусора (фото)
03.02.2017 10:24 Жительница чучковского села «пригрела» у себя молдаванина (фото) (карта)
03.02.2017 10:11 Рязанцы выберут лучший ФАП (фото)
03.02.2017 09:58 Полиция Фиджи пока не нашла убийц семейной пары из Рязани (фото)
03.02.2017 09:48 Рязанские пенсионеры занялись йогой (фото)
03.02.2017 09:37 В Туме соревновались ветераны лыжного спорта (фото) (карта)
03.02.2017 09:21 Братья Харитоновы открыли счёт наградам рязанских самбистов на первенстве России (фото)
03.02.2017 08:08 Огонь повредил дом в Шацком районе (фото) (карта)
02.02.2017 22:27 Андрея Макарова пригласили на молитвенный завтрак с участием Трампа (фото)
02.02.2017 18:08 ВТБ в Рязани подвёл итоги работы в 2016 году (фото)
02.02.2017 18:07 В Рязани дорожает коммерческая недвижимость (фото)
02.02.2017 17:59 Рязанская река вошла в ТОП-30 самых красивых мест России (фото)
02.02.2017 17:48 Рязанский СИЗО-2 освятили (фото)
02.02.2017 17:37 «МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса (фото)
02.02.2017 17:35 В Рязанском регионе похолодает до -25 градусов (фото)
02.02.2017 17:22 Рязанскую область покинули восемь узбеков-нелегалов (фото)
02.02.2017 17:06 На Рязанщине определят лучшую регистратуру (фото)
02.02.2017 16:47 Возле «горбатого» моста в Рязани загорелось строение (фото)
02.02.2017 16:29 Владельца земельного участка, на котором незаконно возвели АЗС, оштрафовали
02.02.2017 16:05 «Канцлер»: Сеть магазинов и ювелирные салоны «585 GOLD» дарят подарки (фото)
02.02.2017 16:02 В Рязани открылся федеральный центр телемаркетинга МТС (фото)
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«Канцлер»

«Канцлер»

Россельхозбанк: Оригинальные подарки для близких

«Автоимпорт»: Коллектив группы компаний поздравляет руководителя с юбилеем

Ростелеком: Рязанские журналисты и блогеры могут поехать в Японию

Tele2: Интернет-трафик в сети оператора в Рязани вырос в три раза

Ростелеком: Компания стала партнёром федеральной акции «Классного журнала»

Tele2: Компания заиграла по-другому


Alpari Mobile
02.02.2017 Alpari Mobile
Сегодня на рынке Форекс немного брокеров, которые радуют трейдеров разными инновациями, способствующими улучшению торговли. Среди тех немногих брокеров — лидер индустрии — компания Альпари. (фото)


Битва киноманов
18.01.2017 Битва киноманов
Компания «Дом.ru» не обделила вниманием рязанские средства массовой информации, подготовив к профессиональному празднику киновикторину и собрав тех, кто даёт городу информацию о его жизни. (фото)
Афиша
18+ /игра

Chulan

сегодня 19:00
сегодня 21:00, Old Fashion Bar День Бармена 18+
07.02.2017 14:00, Рязанский областной театр кукол Лафертовская маковница 12+
07.02.2017 19:00, Рязанская областная филармония, Концертный зал имени Есенина Гарик Сукачев 12+
07.02.2017 19:00, Переход, студенческий театр РГУ Утиная охота 14+
08.02.2017 19:00, Муниципальный культурный центр Стас Намин 12+
08.02.2017 19:00, Переход, студенческий театр РГУ Утиная охота 14+
08.02.2017 19:00, Рязанский областной драматический театр Актёрская гримёрная 12+
08.02.2017 20:00, Джаз-кафе «Фонтан» Whiskey Moon Face 14+
09.02.2017 19:00, Chulan Рыбный день 18+
Экскурсия
Темгеневское городище
Темгеневское городище
По дороге из Сасово в Кадом располагается село Темгенево. В километре от него находится уникальный исторический и природный объект. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Притяжение
12+ фантастика

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Голос монстра», фэнтези/драма 16+

«Викинг 18+», драма 18+

«Звонки», ужасы/драма 18+

«Балерина», мультфильм 6+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«Огни большой деревни», комедия 12+

«Три икса: Мировое господство», боевик 16+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Рай», драма 16+

«Почему он?», комедия 18+

«Космос между нами», фантастика 16+

«Семейное ограбление», комедия 12+

«Ночная игра», триллер/интерактив 16+

«Викинг», драма 12+

«2+1», комедия 16+

«Невеста», ужасы/триллер 16+

«Ла-Ла Ленд», мюзикл 16+

«Отпетые напарники», комедия/боевик 16+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Трансформация», фантастика/триллер 18+

«Идеальные незнакомцы», драма/комедия 16+

«Осуждение Фауста», опера 16+

«Пазманский дьявол», драма 18+

«Молчание», драма 18+

Блогосфера
03.02.2017
Умудрились
На улице Кудрявцева в Рязани образовалась пробка из-за ДТП. (фото)

Подслушано у Водителей в Рязани


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