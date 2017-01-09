Рейтинг. Новости

1 — На Рязанщине похолодает до минус тридцати 06.01.2017 16:59 (2241)

2 — На Рязанскую область надвигается метель 04.01.2017 16:42 (1950)

3 — На площади Театральной в Рязани произошло ДТП с маршруткой 04.01.2017 20:39 (1732)

4 — Владимир Путин назначил четырёх судей в Рязанской области 04.01.2017 17:27 (1556)

5 — В Рязани Chevrolet скрылся с места ДТП, но далеко не уехал 03.01.2017 09:20 (1354)

6 — В аварии большегруза с двумя легковушками в Сасовском районе погиб человек 06.01.2017 16:42 (1345)

7 — В Рязани резко похолодает 05.01.2017 16:00 (1204)

8 — Митрополит Марк пожелал рязанцам поменять отношение к жизни в праздник Рождества 06.01.2017 19:42 (954)

9 — В ДТП на трассе М5 в Шацком районе есть пострадавшие 08.01.2017 09:47 (896)