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04.02.2017
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Подробности
В некотором царстве
26.01.2017 В некотором царстве
Развитие внутреннего туризма становится темой всё более увлекательной и экономически привлекательной. Проблемы с зарубежными курортами и кризис заставили россиян оглянуться окрест себя. (фото)


Исторический выбор
03.02.2017 Исторический выбор
Декан факультета истории и международных отношений Андрей Минаев большинством голосов 1 февраля был избран ректором Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. (фото)


Домострой
31.01.2017 Домострой
Объёмы жилищного строительства в Рязанской области неожиданно оказались под угрозой. Ни один эксперт сейчас не возьмётся определить ценовую перспективу новых квартир и спрогнозировать, что будет с долевым строительством. (фото)
Мнение
Андрей Жильцов
28.09.2016 Кто мы?
Финансовый портрет в свободном доступе (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
Как быть честным фотографом?
18.11.2016 Как быть честным фотографом?
К следующему дню города администрация Рязани планирует создание Музея фотографии, который разместится на улице Почтовой. (фото)

«АиФ-Рязань»



И окно, и банкомат
19.01.2017 И окно, и банкомат
Часто возникает вопрос: где без больших затрат времени и нервов оплатить жилищно-коммунальные услуги? (фото)

«Панорама города»



Пример детям
28.11.2016 Пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

Ассоциация мини-футбола России

Свободное время
Клиника
29.01.2017 Клиника
В Рязанском государственном областном театре дамы поставили комедию Рея Куни «Клинический случай» о проблемах в личной и профессиональной жизни врача-невролога накануне Рождества. (фото) (карта)


Жуть!
03.02.2017 Жуть!
3 февраля на большой сцене Рязанского государственного областного театра кукол состоялась премьера спектакля «Лафертовская маковница. Как разбогатеть и удачно выйти замуж» по повести Антония Погорельского. (фото)
Рейтинг. Журнал
1 Стыд и срам (фото) Блогосфера, 01.02.2017 (2272)
2 Клиника (фото) Свободное время, 29.01.2017 (1778)
3 Сто с плюсом (фото) Свободное время, 30.01.2017 (1612)
4 В некотором царстве (фото) Подробности, 26.01.2017 (1230)
5 И окно, и банкомат (фото) Медиакратия, 19.01.2017 (1115)
6 Домострой (фото) Подробности, 31.01.2017 (1110)
7 Путь к успеху (фото) Свободное время, 29.01.2017 (1099)
8 Стиль без границ (фото) Подробности, 16.01.2017 (1055)
9 Счастье для всех (фото) Свободное время, 21.01.2017 (1031)
10 Хлебом-солью (фото) Свободное время, 16.01.2017 (748)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

03.02.2017 20:09 В Рязанском театре кукол стало жутко интересно (фото)
03.02.2017 18:55 На Рязанщине уничтожили 2,6 тонны санкционных продуктов (фото)
03.02.2017 18:41 На АСК «Атрон» пройдут соревнования картингистов (фото)
03.02.2017 18:30 Новый ректор РГУ рассказал, зачем пошёл на выборы (фото)
03.02.2017 18:00 Активисты ОНФ помогают присвоить имя Героя одной из школ Спасского района (фото)
03.02.2017 17:50 В Рязанской библиотеке имени Горького открыли Год экологии (фото)
03.02.2017 17:30 На улице Кудрявцева в Рязани образовалась пробка из-за ДТП (фото) (карта)
03.02.2017 17:11 Рязанцев приглашают выйти на «Лыжню России» (фото)
03.02.2017 16:50 Главврач Ряжской ЦРБ прокомментировал смерть мужчины у здания больницы
03.02.2017 16:34 В Рязани разгорается скандал между местными и оренбургскими перевозчиками (фото)
03.02.2017 16:20 В РязГМУ возложили цветы к мемориальной доске профессора Евгения Строева (фото)
03.02.2017 16:19 ВТБ Пенсионный фонд за год увеличил объём пенсионных резервов на 38% (фото)
03.02.2017 16:09 Андрей Прилуцкий побывал в Михайловской ЦРБ (фото)
03.02.2017 15:57 Победительницей конкурса по краеведению стала клепиковская школьница (фото)
03.02.2017 15:53 Смартфоны от Samsung возвращаются в «МегаФон» (фото)
03.02.2017 15:44 Рязанцам помогли решить спорные вопросы в сфере ЖКХ (фото)
03.02.2017 15:30 В 2016 году рязанский Роспотребнадзор более 400 проверил исполнение природоохранного законодательства (фото)
03.02.2017 15:17 Под Спасском сгорел сарай (фото) (карта)
03.02.2017 15:00 ПГУ Дягилевской ТЭЦ вышла на ОРЭМ (фото)
03.02.2017 14:49 На Рязанщине создали рабочую группу по контролю за вмешательством в семью (фото)
03.02.2017 14:37 Рязанку поймали с крупной партией героина (фото) (видео)
03.02.2017 14:18 Рязанцев приглашают к участию в различных спортивно-массовых мероприятиях на свежем воздухе (фото)
03.02.2017 14:03 На «Спартаке» пройдут заключительные матчи областного зимнего футбольного турнира «Подснежник» (фото) (карта)
03.02.2017 13:40 Олег Булеков вновь посетит Италию (фото)
03.02.2017 13:10 Рязанка Анастасия Фетисова сыграла в контрольном матче юниорской сборной России (фото)
03.02.2017 12:55 Рязанка помогла стражам порядка поймать подъездного вора (фото)
03.02.2017 12:40 Москвича осудили за убийство престарелой матери-рязанки (фото)
03.02.2017 12:22 Рязанская мини-футбольная команда ветеранов «Владар» лидирует в турнире «Негаснущие звёзды Подмосковья» (фото)
03.02.2017 12:06 Городские власти рассказали, как в Рязани пройдёт Год экологии (фото)
03.02.2017 11:45 Планируется восстановление главного дома в усадьбе Скобелева в Рязанской области (фото) (карта)
03.02.2017 11:32 В Рязани обсудили сохранение историко-культурного наследия (фото)
03.02.2017 11:14 Жилой дом в Сасовском районе тушили два пожарных расчёта (фото) (карта)
03.02.2017 11:06 Рязанский центр телемаркетинга МТС повысит эффективность услуг оператора для бизнеса (фото)
03.02.2017 11:01 Под Михайловом Volkswagen врезался в автобус, водитель легковушки погиб (фото)
03.02.2017 10:45 В ЦПКиО установят урны для раздельного сбора мусора (фото)
03.02.2017 10:24 Жительница чучковского села «пригрела» у себя молдаванина (фото) (карта)
03.02.2017 10:11 Рязанцы выберут лучший ФАП (фото)
03.02.2017 09:58 Полиция Фиджи пока не нашла убийц семейной пары из Рязани (фото)
03.02.2017 09:48 Рязанские пенсионеры занялись йогой (фото)
03.02.2017 09:37 В Туме соревновались ветераны лыжного спорта (фото) (карта)
03.02.2017 09:21 Братья Харитоновы открыли счёт наградам рязанских самбистов на первенстве России (фото)
03.02.2017 08:08 Огонь повредил дом в Шацком районе (фото) (карта)
02.02.2017 22:27 Андрея Макарова пригласили на молитвенный завтрак с участием Трампа (фото)
02.02.2017 18:08 ВТБ в Рязани подвёл итоги работы в 2016 году (фото)
02.02.2017 18:07 В Рязани дорожает коммерческая недвижимость (фото)
02.02.2017 17:59 Рязанская река вошла в ТОП-30 самых красивых мест России (фото)
02.02.2017 17:48 Рязанский СИЗО-2 освятили (фото)
02.02.2017 17:37 «МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса (фото)
02.02.2017 17:35 В Рязанском регионе похолодает до -25 градусов (фото)
02.02.2017 17:22 Рязанскую область покинули восемь узбеков-нелегалов (фото)
02.02.2017 17:06 На Рязанщине определят лучшую регистратуру (фото)
02.02.2017 16:47 Возле «горбатого» моста в Рязани загорелось строение (фото)
02.02.2017 16:29 Владельца земельного участка, на котором незаконно возвели АЗС, оштрафовали
02.02.2017 16:05 «Канцлер»: Сеть магазинов и ювелирные салоны «585 GOLD» дарят подарки (фото)
02.02.2017 16:02 В Рязани открылся федеральный центр телемаркетинга МТС (фото)
02.02.2017 16:00 Рязанцам расскажут о супружеском диалоге (фото)
02.02.2017 15:21 На улице Большой в Рязани столкнулись два автомобиля (фото)
02.02.2017 15:12 В центре Рязани изловят пьяных водителей
02.02.2017 14:49 Ночью из Рязани вывезли 2132 кубометра снега (фото)
02.02.2017 14:35 Жителя Новомичуринска приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство собутыльника (фото)
02.02.2017 14:25 Ростелеком: Компания стала партнёром федеральной акции «Классного журнала» (фото)
02.02.2017 14:24 Директор ФК «Рязань» вошёл в состав комитета профессионального футбола РФС (фото)
02.02.2017 14:18 Стартовал проект ВТБ и Всемирного фонда дикой природы по сохранению редких кошачьих (фото)
02.02.2017 14:12 Олег Ковалёв пообщался с новым начальником рязанского УФСБ (фото)
02.02.2017 14:08 «Автоимпорт»: Коллектив группы компаний поздравляет руководителя с юбилеем (фото) (видео)
02.02.2017 14:04 Андрей Волков и Уали Куржев выступят на турнире «Большого шлема» в Париже (фото)
02.02.2017 13:38 ФК «Рязань» готовится к весенней части первенства России (фото)
02.02.2017 13:32 Сасовца приговорили к исправительным работам за вождение мотоцикла по пьяни (фото)
02.02.2017 13:26 Tele2: Интернет-трафик в сети оператора в Рязани вырос в три раза (фото)
02.02.2017 13:24 Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребёнка в Рязани (фото)
02.02.2017 13:16 Бывшего участника «слоновской» группировки уличили в хранении «синтетики» (фото)
02.02.2017 13:08 Рязанские и сасовские юные дзюдоисты отличились на межрегиональном турнире в Можайске (фото)
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«Канцлер»

«Канцлер»

«Автоимпорт»: Коллектив группы компаний поздравляет руководителя с юбилеем

Россельхозбанк: Оригинальные подарки для близких

Tele2: Интернет-трафик в сети оператора в Рязани вырос в три раза

Tele2: Компания заиграла по-другому

Ростелеком: Компания стала партнёром федеральной акции «Классного журнала»

Ростелеком: Рязанские журналисты и блогеры могут поехать в Японию


Alpari Mobile
02.02.2017 Alpari Mobile
Сегодня на рынке Форекс немного брокеров, которые радуют трейдеров разными инновациями, способствующими улучшению торговли. Среди тех немногих брокеров — лидер индустрии — компания Альпари. (фото)


Битва киноманов
18.01.2017 Битва киноманов
Компания «Дом.ru» не обделила вниманием рязанские средства массовой информации, подготовив к профессиональному празднику киновикторину и собрав тех, кто даёт городу информацию о его жизни. (фото)
Афиша
6+ спорт/гонки

Atron International Circuit

сегодня 09:00
сегодня 11:00, 108 Cafe Shop Волшебство Славянской Писанки 6+
сегодня 11:45, Центральный парк культуры и отдыха Открытие Года Экологии 0+
сегодня 12:00, Рязанский областной театр кукол Мойдодыр 0+
сегодня 15:00, «Барс на Московском» Хоровод Ремесел. Хохломская роспись 0+
сегодня 16:00, 108 Cafe Shop Вечер встречи выпускников 18+
сегодня 16:30, Музей истории молодёжного движения Диалоги с тишиной 16+
сегодня 17:00, Рязанская областная филармония, Зал камерной музыки Елена Фролова 6+
сегодня 18:00, Рязанский областной драматический театр Клинический случай 16+
сегодня 18:00, Рязанский областной театр кукол Лафертовская маковница 12+
Экскурсия
Желанное
Желанное
На юго-востоке Рязанской области процветает уникальный сельский музей. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Звонки
18+ ужасы/драма

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Притяжение», фантастика 12+

«Три икса: Мировое господство», боевик 16+

«Мульт в кино. Выпуск №46. Весёлые приключения», мультфильмы 0+

«Голос монстра», фэнтези/драма 16+

«Балерина», мультфильм 6+

«Огни большой деревни», комедия 12+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Рай», драма 16+

«Почему он?», комедия 18+

«Викинг 18+», драма 18+

«Космос между нами», фантастика 16+

«Ночная игра», триллер/интерактив 16+

«Семейное ограбление», комедия 12+

«Викинг», драма 12+

«2+1», комедия 16+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Ла-Ла Ленд», мюзикл 16+

«Невеста», ужасы/триллер 16+

«Отпетые напарники», комедия/боевик 16+

«Трансформация», фантастика/триллер 18+

«Идеальные незнакомцы», драма/комедия 16+

«Пазманский дьявол», драма 18+

«Молчание», драма 18+

Блогосфера
03.02.2017
Умудрились
На улице Кудрявцева в Рязани образовалась пробка из-за ДТП. (фото)

Подслушано у Водителей в Рязани


Погода
сейчас: −16°, слегка облачно
ветер южный, 4 м/с
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