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1 —
Поздравили
Блогосфера, 31.12.2016 (1717)
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2 —
Нырнул
Блогосфера, 03.01.2017 (1189)
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3 —
Спортивная Рязань 2016
Свободное время, 21.12.2016 (1012)
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4 —
По-человечески
Подробности, 19.12.2016 (966)
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5 —
Аварии к Канищево
Блогосфера, 12.01.2017 (937)
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6 —
Новый год 2017
Подробности, 01.01.2017 (884)
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7 —
Передел
Подробности, 22.12.2016 (866)
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8 —
Перегородили
Блогосфера, 14.01.2017 (838)
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9 —
Новогоднее
Блогосфера, 27.12.2016 (729)
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10 —
Интервью Олега Ковалёва
Медиакратия, 17.12.2016 (703)