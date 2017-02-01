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В некотором царстве
26.01.2017 В некотором царстве
Развитие внутреннего туризма становится темой всё более увлекательной и экономически привлекательной. Проблемы с зарубежными курортами и кризис заставили россиян оглянуться окрест себя. (фото)


Домострой
31.01.2017 Домострой
Объёмы жилищного строительства в Рязанской области неожиданно оказались под угрозой. Ни один эксперт сейчас не возьмётся определить ценовую перспективу новых квартир и спрогнозировать, что будет с долевым строительством. (фото)


Сто с плюсом
30.01.2017 Сто с плюсом
Сотрудник Рязанского ГИБДД Андрей Волков стал обладателем очередного чемпионского титула. Он рассказал о том, как часто применяет борцовские навыки в работе и на каком посту ДПС с ним можно встретиться. (фото)
Мнение
Андрей Жильцов
28.09.2016 Кто мы?
Финансовый портрет в свободном доступе (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
Северный обход получит продолжение
18.11.2016 Северный обход получит продолжение
Какие дороги отремонтируют в первую очередь? (фото)

«АиФ-Рязань»



И окно, и банкомат
19.01.2017 И окно, и банкомат
Часто возникает вопрос: где без больших затрат времени и нервов оплатить жилищно-коммунальные услуги? (фото)

«Панорама города»



Пример детям
28.11.2016 Пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

Ассоциация мини-футбола России

Свободное время
Страшно интересно
28.01.2017 Страшно интересно
Юным рязанкам расскажут, каким образом разбогатеть и удачно выйти замуж с помощью мистических сил. Воспитанием потенциальных невест займётся Рязанский государственный областной театр кукол. (фото) (карта)


Путь к успеху
29.01.2017 Путь к успеху
В Рязани 28 января завершился лично-командный чемпионат МВД России по самбо. В соревнованиях приняли участие команды более 60 регионов страны и 16 образовательных учреждений министерства. (фото) (карта)
Рейтинг. Новости
1 На улице Октябрьской Kia сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе (фото) (карта) 31.01.2017 10:27 (2845)
2 Игорь Квашнин уволился после проверок прокуратуры Рязанской области (фото) 26.01.2017 21:49 (2000)
3 На Московском шоссе Рязани гаишники массово останавливали автомобили (фото) 31.01.2017 10:18 (1797)
4 В Приокском, Горроще и Малом центре Рязани подорожала вторичка (фото) 26.01.2017 16:28 (1617)
5 На пожаре в Рязани пострадал мужчина (фото) 26.01.2017 14:51 (1215)
6 Рязанская сотрудница Росгвардии взяла «серебро» на соревнованиях по служебному двоеборью (фото) 26.01.2017 10:37 (1150)
7 Рязанцам рассказали об опасности катания на «ватрушках» (фото) 27.01.2017 18:02 (1111)
8 Рязанцы завоевали две награды чемпионата МВД России по самбо (фото) (карта) 28.01.2017 10:19 (1030)
9 В Михайловском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей (фото) 28.01.2017 09:29 (1027)
10 На улице Васильевской и Васильевском проезде могут ввести одностороннее движение (фото) 26.01.2017 11:58 (923)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

18:07 Состоялись выборы ректора РГУ (фото)
18:06 Средняя зарплата рязанских медиков не превышает 15 тысяч рублей (фото)
18:01 Рязанцы начали записывать детей в школы (фото)
17:56 Андрей Ульянов стал президентом городской Федерации футбола (фото)
17:47 Три улицы Рязани на пару дней останутся без света (фото)
17:37 Рязань стала 37-й в рейтинге устойчивого развития городов России (фото)
17:23 Рязанская бизнес-леди недоплатила миллион рублей НДС (фото)
17:10 Рязанец сломал жене ногу свиными костями (фото)
16:58 Рязанщина получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов АПК (фото)
16:44 В Рязани сгорел дачный дом (фото)
16:30 Рязанским маршрутчикам предложили усилить контроль за санитарным состоянием кузовов и салонов (фото)
16:19 В Госархиве Рязанской области на Московском шоссе появился новый читальный зал (фото) (карта)
16:15 Активисты ОНФ добиваются устранения прорыва труб в доме на улице Островского (фото)
16:14 В Рязани не дали замёрзнуть потерявшему одежду мужчине (фото)
15:47 Рязанцы могут оформить досрочную подписку по ценам прошлого года (фото)
15:22 ГИБДД ищет свидетелей ДТП, в котором автомобиль разорвало на части (фото)
15:07 Рязанские школьники очистили от снега воинские памятники и мемориалы (фото)
14:50 В Михайловском районе приставы не пустили в суд пьяного дебошира (фото)
14:35 На спасского горе-отца завели уголовное дело (фото)
14:21 В Сараевском районе вспоминали подвиги земляка-героя (фото) (карта)
14:07 Рязанские самбисты поддержали акцию «Спорт против наркотиков» (фото)
13:44 В 2016 году ежедневный портфель новостроек в Рязанской области составлял свыше 7000 квартир (фото)
13:14 В Михайлове прошли два соревнования по греко-римской борьбе (фото) (карта)
13:10 Ново-Рязанская ТЭЦ взыскивает с администрации Рязани 92 миллиона рублей
13:06 Администрация Рязани пытается взыскать почти 15 миллионов рублей с ЗАО «Дружба» (фото)
12:58 На Рязанщине подорожал картофель и подешевела капуста (фото)
12:46 Вор-рецидивист избил и ограбил михайловского пенсионера (фото) (карта)
12:36 Жительницу посёлка Старожилово осудят за избиение дочки (фото) (карта)
12:24 Рязанцам разъяснят глубокий христианский смысл знакомых с детства сказок (фото)
12:10 В Полянах обезвредили наркопритон (фото) (карта)
11:57 Владельца убойного пункта в Ухоловском районе оштрафовали за антисанитарию (фото)
11:43 В Константиново пройдёт Широкая Масленица (фото) (карта)
11:26 Рязанцы продолжают незаконно «прописывать» у себя иностранцев (фото)
11:10 Ночью в Михайловском районе полыхал деревянный дом (фото) (карта)
10:57 На улице Зубковой в Рязани отключили холодную воду (фото)
10:53 Под Ряжском сгорел трёхквартирный жилой дом (фото) (карта)
10:45 Юные дзюдоисты СДЮСШОР «Комета» отличились на двух турнирах в Москве (фото)
10:30 Мини-футбольный турнир рязанских фанатов московского «Спартака» выиграл «Велес» (фото)
10:15 ХК «Рязань» на домашнем льду сыграет с воскресенским «Химиком» (фото)
10:00 В вопросе создания сквера в Канищево спросили мнение рязанцев (фото)
09:50 В Рязани Mitsubishi Lancer протаранил «Газель» (фото)
09:40 Карантин по бешенству ввели в Старожилово (фото) (карта)
09:34 Теплоснабжение дома на улице Дачной в Рязани полностью восстановлено (карта)
09:25 Рязанцы начинают привыкать к единому налоговому уведомлению (фото)
31.01.2017 22:04 На открытии Года экологии в Рязани пообещали ликвидировать свалку в Турлатово (фото)
31.01.2017 21:11 Рязанцам расскажут об археологических свидетельствах подлинности православной святыни (фото)
31.01.2017 18:57 В Рязани ликвидируют аварию на тепломагистрали на улице Октябрьской (карта)
31.01.2017 18:01 Рязанский Роспотребнадзор сообщил данные по гриппу и ОРВИ (фото)
31.01.2017 17:55 В Рязани чествовали призёров первенства России по джиу-джитсу (фото)
31.01.2017 17:47 Большинство новых строек в Рязани оказались с начала 2017 года заморожены (фото)
31.01.2017 17:38 Рязанский спасатель не дал утонуть ребёнку в аквапарке (фото)
31.01.2017 17:23 В 2016 году на Рязанщине выявлено 378 фальшивых денежных знаков Банка России (фото)
31.01.2017 17:09 ГИБДД ищет свидетелей нескольких ДТП в Рязани (фото)
31.01.2017 16:45 В Рязани собирают корм в помощь бездомным животным (фото)
31.01.2017 16:28 Рязанский губернатор отметил, что уборку и вывоз снега надо проводить оперативно (фото)
31.01.2017 16:16 Олег Ковалёв: «Надо сохранить набранные темпы в производстве молока» (фото)
31.01.2017 16:00 Жительницу Сараев оштрафовали за мешающую её соседу крышу (фото)
31.01.2017 15:49 Олег Ковалёв пообщался с начальником управления Судебного департамента Рязанской области (фото)
31.01.2017 15:37 Рязанцам сообщают о потеплении (фото)
31.01.2017 15:24 Новому Центру передержки животных в Рязани требуются столы и стулья (фото)
31.01.2017 15:05 Рязанский губернатор поручил быстро подготовиться к реконструкции школы-интерната в Михайлове (фото)
31.01.2017 14:58 Олег Ковалёв выделил на ремонт районных дорог 200 миллионов рублей (фото)
31.01.2017 14:53 В Генплане Рязани отобразят достопримечательное место «Есенинская Русь»
31.01.2017 14:50 В Шиловском районе из-за загрязнения реки погибла рыба (фото)
31.01.2017 14:44 Юные рязанцы успешно выступили на первенстве ЦФО по универсальному бою (фото)
31.01.2017 14:39 Счётная палата Рязани проверит расходование средств на праздники в 2016 году
31.01.2017 14:31 Юный рязанец завоевал золото первенства ЦФО по биатлону (фото)
31.01.2017 14:24 В муниципальном культурном центре Рязани выставились все (фото) (карта)
31.01.2017 14:16 Рязанцы примут участие в выборочном наблюдении доходов населения (фото)
31.01.2017 14:04 Рязанских школьников приглашают на конкурс исторических сочинений (фото)
31.01.2017 13:49 В Рязани выступит скрипач-виртуоз Артём Реутов (фото)
31.01.2017 13:38 Рязанский «Политех» выиграл первенство области по мини-футболу среди девушек (фото)
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Tele2: Предприниматели делают выбор в пользу оператора

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Россельхозбанк: Проводятся совещания с аграриями региона по вопросам льготного кредитования

«Дом.ru»: Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

Промсвязьбанк: Банк России включил в ломбардный список облигации ООО «СФО ПСБ МСБ 2015»

Tele2: Компания заиграла по-другому


За здоровье
29.01.2017 За здоровье
В Солотче, на базе отдыха Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова «Здоровье», 28 января прошли II массовые лыжные соревнования «Лыжня РязГМУ»... (фото)


Битва киноманов
18.01.2017 Битва киноманов
Компания «Дом.ru» не обделила вниманием рязанские средства массовой информации, подготовив к профессиональному празднику киновикторину и собрав тех, кто даёт городу информацию о его жизни. (фото)
Афиша
18+ театр/трагедия

Рязанский областной драматический театр

02.02.2017 19:00
02.02.2017 20:00, Raz Dva Bar Student`s Day 18+
02.02.2017 20:00, Chulan Бла-бла инглиш 14+
02.02.2017 22:00, The Peashem BeerPong 18+
02.02.2017 23:00, More Мафия 18+
02.02.2017 23:00, More ЧeTwerk 18+
03.02.2017 19:00, Библиотека имени Горького Хогвартс: начало 12+
03.02.2017 19:00, Ozon-live MangoStarr 14+
03.02.2017 19:00, Рязанский областной театр кукол Лафертовская маковница 12+
03.02.2017 19:00, Рязанская областная филармония, Концертный зал имени Есенина Никита Мндоянц 6+
Экскурсия
Скопинский краеведческий музей
Скопинский краеведческий музей
На перекрёстке улиц Ленина и Маркса в Скопине в двухэтажном старинном здании расположился местный краеведческий музей, который посвящён всему скопинскому. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Притяжение
12+ фантастика

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Почему он?», комедия 18+

«Невеста», ужасы/триллер 16+

«Призрак дома Бриар», ужасы/триллер 16+

«Три икса: Мировое господство», боевик 16+

«Преисподняя», триллер/детектив 18+

«Ла-Ла Ленд», мюзикл 16+

«Викинг 18+», драма 18+

«Ловушка», триллер/драма 18+

«Звонки», ужасы/драма 18+

«Кредо убийцы», фантастика/боевик 16+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«2+1», комедия 16+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Викинг», драма 12+

«Молчание», драма 18+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Голос монстра», фэнтези/драма 16+

«Балерина», мультфильм 6+

«LIAF 2017», мультфильмы 18+

«Рай», драма 16+

«С пяти до семи», драма/мелодрама 16+

«Семейное ограбление», комедия 12+

«Ночная игра», триллер/интерактив 16+

«Огни большой деревни», комедия 12+

Блогосфера
01.02.2017
Стыд и срам
Носился по району Шереметьевские горки. (фото)

Рязань


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