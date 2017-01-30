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ПОНЕДЕЛЬНИК
30.01.2017
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Наработали
28.12.2016 Наработали
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и туризма региона. Мероприятие прошло 28 декабря и началось с награждения. (фото) (карта)


Реакция есть
27.01.2017 Реакция есть
Прокурор Рязанской области Олег Черныш 26 января ответил на вопросы журналистов. Основное число тем касалось полномочий правоохранительных органов для решения проблем граждан и их эффективности. (фото)


В некотором царстве
26.01.2017 В некотором царстве
Развитие внутреннего туризма становится темой всё более увлекательной и экономически привлекательной. Проблемы с зарубежными курортами и кризис заставили россиян оглянуться окрест себя. (фото)
Мнение
Андрей Жильцов
26.01.2017 В одних руках
Ключ к налоговому будущему. (фото)

СБК «Профит»

Медиакратия
Северный обход получит продолжение
18.11.2016 Северный обход получит продолжение
Какие дороги отремонтируют в первую очередь? (фото)

«АиФ-Рязань»



И окно, и банкомат
19.01.2017 И окно, и банкомат
Часто возникает вопрос: где без больших затрат времени и нервов оплатить жилищно-коммунальные услуги? (фото)

«Панорама города»



Пример детям
28.11.2016 Пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

Ассоциация мини-футбола России

Свободное время
Страшно интересно
28.01.2017 Страшно интересно
Юным рязанкам расскажут, каким образом разбогатеть и удачно выйти замуж с помощью мистических сил. Воспитанием потенциальных невест займётся Рязанский государственный областной театр кукол. (фото) (карта)


Путь к успеху
29.01.2017 Путь к успеху
В Рязани 28 января завершился лично-командный чемпионат МВД России по самбо. В соревнованиях приняли участие команды более 60 регионов страны и 16 образовательных учреждений министерства. (фото) (карта)
Рейтинг. Новости
1 Игорь Квашнин уволился после проверок прокуратуры Рязанской области (фото) 26.01.2017 21:49 (1943)
2 На улице Татарской горит жилой дом (фото) (карта) 23.01.2017 16:05 (1844)
3 В Приокском, Горроще и Малом центре Рязани подорожала вторичка (фото) 26.01.2017 16:28 (1564)
4 Жителя Кадома осудили за интимную переписку с 11-летней девочкой (фото) 25.01.2017 16:43 (1415)
5 В Рязани общежитие разваливается на глазах у жильцов (фото) 25.01.2017 18:01 (1303)
6 На пожаре в Рязани пострадал мужчина (фото) 26.01.2017 14:51 (1173)
7 На Московском шоссе легковой автомобиль взлетел от столкновения с джипом (фото) (видео) 24.01.2017 18:11 (1168)
8 Москвичка украла пять спортивных костюмов из торгового центра в Рязани (фото) 24.01.2017 15:55 (1085)
9 Собственники сети заправок «Змей Горыныч» заявили о захвате бизнеса (фото) 25.01.2017 16:15 (1056)
10 Рязанцам рассказали об опасности катания на «ватрушках» (фото) 27.01.2017 18:02 (1024)
АРХИВ. НОВОСТИ
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Новости

29.01.2017 21:59 В селе Студенки Александро-Невского района сгорел жилой дом, есть пострадавшие (фото) (карта)
29.01.2017 19:31 Рязанские пожарные проверили ТРЦ «Малина» после срабатывания сигнализации (фото) (карта)
29.01.2017 15:58 В Рязанском театре драмы произошёл клинический случай (фото) (карта)
29.01.2017 15:48 Отец Сергий (Чушкин) знакомит рязанцев со своими пейзажами (фото) (карта)
29.01.2017 15:38 В отношении полигона опасных отходов в районе Турлатово проводится многоуровневая проверка (фото)
29.01.2017 11:41 В Солотче прошли II массовые соревнования «Лыжня РязГМУ» (фото)
29.01.2017 11:02 Юным рязанкам расскажут, как удачно выйти замуж с помощью мистических сил (фото) (карта)
29.01.2017 10:58 Глава рязанской митрополии посетил храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в Баграмово (фото)
29.01.2017 10:57 Рязанцы взяли первое место в командном первенстве чемпионата МВД по самбо (фото) (карта)
29.01.2017 10:08 В Назаровке прошли баталии шахматистов Чучковского и Шиловского районов (фото)
29.01.2017 09:57 Наталья Матвеева на шведском этапе Кубка мира была седьмой (фото)
29.01.2017 09:53 Дмитрий Андрейкин на супертурнире в Голландии сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком (фото)
29.01.2017 09:45 Рязанский «Элекс-Фаворит» в гостях сыграл вничью с «Алмазом-АЛРОСА» (фото)
29.01.2017 09:34 ХК «Рязань» в Нефтекамске проиграл «Торосу» (фото)
28.01.2017 19:28 На автодороге Рязань – Касимов столкнулись три автомобиля (фото)
28.01.2017 19:21 На трассе Рязань – Ряжск столкнулись грузовик и малолитражка (фото)
28.01.2017 19:20 На Михайловском шоссе в Рязани автомобиль снёс столб и перевернулся (фото)
28.01.2017 14:48 В Рязанском кремле демонстрируют местные украшения и оружие II-VII веков (фото) (карта)
28.01.2017 10:42 Наталья Матвеева выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции (фото)
28.01.2017 10:40 Юный рязанец завоевал бронзу первенства Москвы по лёгкой атлетике (фото)
28.01.2017 10:39 Юная рязанская футболистка в составе сборной России сыграла ещё в одном товарищеском матче (фото)
28.01.2017 10:19 Рязанцы завоевали две награды чемпионата МВД России по самбо (фото) (карта)
28.01.2017 10:12 Олег Черныш: «Гражданам надо проявлять активность самим» (фото)
28.01.2017 10:10 Дмитрий Андрейкин на супертурнире в Голландии сыграл вничью с лидером (фото)
28.01.2017 09:59 БК «Рязань» дома проиграл екатеринбургскому «Уралу» (фото) (карта)
28.01.2017 09:57 В Рязанском театре кукол готовятся пугать и удивлять (фото) (карта)
28.01.2017 09:42 На «Спартаке» пройдут четвертьфинальные матчи турнира «Подснежник» (фото) (карта)
28.01.2017 09:29 В Михайловском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей (фото)
27.01.2017 18:02 Рязанцам рассказали об опасности катания на «ватрушках» (фото)
27.01.2017 18:01 Tele2: Абоненты получат скидку на такси Gett (фото)
27.01.2017 17:50 Subaru Forester с рязанскими номерами упал в Москву-реку (фото) (видео)
27.01.2017 17:28 Рязанцы сдали десять кубометров новогодних ёлок на переработку (фото)
27.01.2017 16:58 Рязанские старообрядцы отстояли своё право на церковь (фото) (карта)
27.01.2017 16:46 Владимир Трушкин: «Мы принимаем все меры для недопущения появления обманутых дольщиков» (фото)
27.01.2017 16:45 Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на премьеру триллера «Призраки Элоиз» (фото) (видео)
27.01.2017 16:23 На Рязанщине ожидается небольшой снег и гололедица (фото)
27.01.2017 16:06 В Рязани отметили юбилей ДОСААФ (фото)
27.01.2017 15:50 «Дом.ru»: Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров (фото)
27.01.2017 15:49 Изменён проект решения по льготной аренде для цирка Рязани (фото)
27.01.2017 15:41 Рязанцы могут сдавать мусор раздельно каждую субботу (фото)
27.01.2017 15:27 Несколько улиц в центре Рязани остались без холодной воды (фото)
27.01.2017 15:12 В Торговом городке Рязани будет организована ярмарка выходного дня (фото)
27.01.2017 15:04 ВТБ Пенсионный фонд подтверждён наивысший уровень надёжности (фото)
27.01.2017 14:44 В Рязани пройдут соревнования Кубка России и первенства ЦФО по джиу-джитсу (фото)
27.01.2017 14:31 Прокурор Рязанской области поведал о полномочиях прокуратуры в деле решения проблем граждан (фото)
27.01.2017 14:30 Гарник Авалян отличился на январском этапе турнира «Негаснущие звёзды» в Москве (фото)
27.01.2017 14:21 Определён медиарейтинг Владислава Фролова и Олега Булекова за 2016 год (фото)
27.01.2017 14:17 Промсвязьбанк: Банк России включил в ломбардный список облигации ООО «СФО ПСБ МСБ 2015» (фото)
27.01.2017 14:15 Рязанцы попробовали порцию «блокадного хлеба» (фото) (карта)
27.01.2017 14:02 Десять рязанцев выступят на первенстве мира по джиу-джитсу (фото)
27.01.2017 13:37 Юная рязанская футболистка в составе юниорской сборной России сыграла с турчанками (фото)
27.01.2017 13:08 Три улицы в посёлке Южный останутся без света (фото)
27.01.2017 12:54 В Рязани прошёл Всероссийский семинар судей по самбо (фото)
27.01.2017 12:38 Андрей Красов: «Память о снятии блокады Ленинграда нужно пронести сквозь века» (фото)
27.01.2017 12:25 В Рязани уничтожили 210 килограммов санкционных овощей и фруктов (фото)
27.01.2017 12:10 Рязанские лыжники выступили на чемпионате ЦФО в «классическом» спринте (фото)
27.01.2017 11:54 В Рязани посостязаются роботы (фото)
27.01.2017 11:41 Ночью в Рязани убрали 2315 кубометров снега (фото)
27.01.2017 11:29 За награды чемпионата и первенства Рязанской области боролись лучники трёх регионов (фото)
27.01.2017 11:15 БК «Рязань» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом» (фото)
27.01.2017 10:51 Стражи порядка поймали преступников, ограбивших продавщицу в Рыбном (фото)
27.01.2017 10:36 В Шилово обезвредили пару молодых наркодилеров (фото) (карта)
27.01.2017 10:31 ВТБ профинансировал деятельность «Подольского машиностроительного завода» (фото)
27.01.2017 10:23 В Касимове «Лада-Ларгус» столкнулась с автобусом, пострадали два человека (фото) (карта)
27.01.2017 10:14 На месте крупного ДТП близ Шилово работают сотрудники ГИБДД (фото) (карта)
27.01.2017 10:04 Промсвязьбанк: Фотопроект «Бизнес в объективе» поддержала PRISMA (фото)
27.01.2017 10:03 ХК «Рязань» в гостях одержал важную победу над «Ижсталью» (фото)
27.01.2017 09:51 Ночью в Касимовском районе сгорела хозпостройка, погиб мужчина (фото)
27.01.2017 09:43 В Рязанской области снизилось число коррупционных дел (фото)
27.01.2017 09:37 Близ Шилово столкнулись два грузовика, пострадал человек (фото)
27.01.2017 09:34 В Рязани стали меньше и дешевле пить (фото)
27.01.2017 09:32 В Рязанской оборонке за год обнаружили две подставные фирмы (фото)
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Промсвязьбанк

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк: Фотопроект «Бизнес в объективе» поддержала PRISMA

«Канцлер»: Неделя скидок для студентов и преподавателей

«Канцлер»: Сеть магазинов приглашает на серию мастер-классов Татьяны Климовой

«Дом.ru»: Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

Tele2: Оператор создаёт другие правила

Tele2: Абоненты получат скидку на такси Gett


За здоровье
29.01.2017 За здоровье
В Солотче, на базе отдыха Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова «Здоровье», 28 января прошли II массовые лыжные соревнования «Лыжня РязГМУ»... (фото)


Битва киноманов
18.01.2017 Битва киноманов
Компания «Дом.ru» не обделила вниманием рязанские средства массовой информации, подготовив к профессиональному празднику киновикторину и собрав тех, кто даёт городу информацию о его жизни. (фото)
Афиша
7+ театр/комедия

Рязанская областная филармония, Концертный зал имени Есенина

сегодня 19:00
31.01.2017 19:00, 108 Cafe Shop Efir 7+
01.02.2017 19:00, 108 Cafe Shop С чего начинается идеальный гардероб? 14+
01.02.2017 19:00, Дворец спорта «Олимпийский» ХК Рязань - Химик 0+
01.02.2017 20:00, Джаз-кафе «Фонтан» Jazz in time 14+
02.02.2017 19:00, Рязанский областной драматический театр Гамлет 16+
03.02.2017 19:00, Библиотека имени Горького Хогвартс: начало 12+
03.02.2017 19:00, Ozon-live MangoStarr 14+
03.02.2017 19:00, Рязанский областной театр кукол Лафертовская маковница 12+
03.02.2017 19:00, Рязанская областная филармония, Концертный зал имени Есенина Никита Мндоянц 6+
Экскурсия
Усадьба Протасьева
Усадьба Протасьева
В XV веке Василий Тёмный пожаловал дворянину Протасьеву на Рязанщине столько земель, сколько тот сможет объехать за день. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Три икса: Мировое господство
16+ боевик

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Семейное ограбление», комедия 12+

«Притяжение», фантастика 12+

«Балерина», мультфильм 6+

«Кредо убийцы», фантастика/боевик 16+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«Снежная королева 3: Огонь и лёд», мультфильм 6+

«Викинг 18+», драма 18+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Молчание», драма 18+

«Викинг», драма 12+

«Невеста», ужасы/триллер 16+

«2+1», комедия 16+

«Почему он?», комедия 18+

«Рай», драма 16+

«Ночная игра», триллер/интерактив 16+

«Ла-Ла Ленд», мюзикл 16+

«С пяти до семи», драма/мелодрама 16+

«LIAF 2017», мультфильмы 18+

«Преисподняя», триллер/детектив 18+

«Призрак дома Бриар», ужасы/триллер 16+

«Ловушка», триллер/драма 18+

Блогосфера
28.01.2017
Противостояние
На автодороге Рязань–Ряжск столкнулись грузовик и малолитражка. (фото)

Подслушано у Водителей в Рязани


Погода
сейчас: −24°, ясно
ветер южный, 3 м/с
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