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Подробности
Во-вторых
27.12.2016 Во-вторых
2016 год сильно изменил ситуацию на рынке жилья города Рязани. Спрос и цены на вторичное жильё значительно упали. В то же время рынок первичного жилья не ощутил негативных колебаний. (фото)


Новый год 2017
01.01.2017 Новый год 2017
Главная ёлка Рязани собрала на Новый год людей разных национальностей, возрастов и семейного положения. Празднование не обошлось без огромного хоровода и Деда Мороза со Снегурочкой. (фото) (карта)


Наработали
28.12.2016 Наработали
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и туризма региона. Мероприятие прошло 28 декабря и началось с награждения. (фото) (карта)
Мнение
Людмила Рубцова
22.08.2016 День варения
Пряная история. (фото) (карта)
Медиакратия
Северный обход получит продолжение
18.11.2016 Северный обход получит продолжение
Какие дороги отремонтируют в первую очередь? (фото)

«АиФ-Рязань»



Интервью Олега Ковалёва
17.12.2016 Интервью Олега Ковалёва
Издание опубликовало ответы главы региона на вопросы, которые не были заданы в рамках пресс-конференции. (фото)

«Рязанские ведомости», №236/2016



Важно подавать пример детям
28.11.2016 Важно подавать пример детям
С президентом Ассоциации мини-футбола России встретился президент «Элекса-Фаворита» Станислав Подоль. (фото)

amfr.ru

Свободное время
Спортивная Рязань 2016
21.12.2016 Спортивная Рязань 2016
В спортивном зале Дворца детского творчества 20 декабря состоялась торжественная церемония, посвящённая подведению спортивных итогов 2016 года в Рязани. (фото)


Полный трям
21.12.2016 Полный трям
Театр на Соборной запустил серию новогодних представлений. Первые зрители смогли услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также посмотреть 20 декабря новый спектакль «Трям! Здравствуйте!». (фото) (карта)
Рейтинг. Журнал
1 Поздравили (фото) Блогосфера, 31.12.2016 (1717)
2 Нырнул (фото) Блогосфера, 03.01.2017 (1189)
3 Спортивная Рязань 2016 (фото) Свободное время, 21.12.2016 (1012)
4 По-человечески (фото) Подробности, 19.12.2016 (966)
5 Аварии к Канищево (фото) Блогосфера, 12.01.2017 (937)
6 Новый год 2017 (фото) Подробности, 01.01.2017 (884)
7 Передел (фото) Подробности, 22.12.2016 (866)
8 Перегородили (фото) Блогосфера, 14.01.2017 (838)
9 Новогоднее (фото) Блогосфера, 27.12.2016 (729)
10 Интервью Олега Ковалёва (фото) Медиакратия, 17.12.2016 (703)
АРХИВ. НОВОСТИ
   Январь 2017   
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Новости

17:50 В Милославском установили памятный знак двукратному олимпийскому чемпиону Василию Алексееву (фото) (карта)
17:30 Рязанцы могут сдать новогодние живые ели и сосны на переработку (фото)
17:13 Рязанщину накроет туман (фото)
17:10 Промсвязьбанк: Компания предложила актуализировать госпрограмму стимулирования кредитования МСБ (фото)
17:00 Под Рязанью несколько автомобилей застряли в снегу (фото)
16:38 Рязанцев ждут снег и гололедица (фото)
16:23 Четыре улицы Рязани лишатся холодной воды (фото)
16:10 Олег Ковалёв улучшил свой медиарейтинг за 2016 год (фото)
15:58 В рязанском кафе прозвучат хиты Фрэнка Синатры (фото) (карта)
15:44 Рязанцам расскажут об истории Солотчи (фото) (карта)
15:30 Рязанская прокуратура добилась закрытия «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте» (фото)
15:19 Рязанские стрелки из лука выявили сильнейших (фото)
15:07 Наталья Матвеева оформила золотой дубль на этапе Кубка мира в Италии (фото)
15:01 Единороссы призвали пенсионеров не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате (фото)
14:57 Дмитрий Андрейкин на турнире в Голландии вновь сыграл вничью (фото)
14:48 ВК «Рязань» дома проиграл и второй матч череповецкой «Северянке-2» (фото)
14:46 Рязанская НПК стала победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» (фото)
14:38 Первый этап рязанского футбольного турнира «Подснежник» вышел на финишную прямую (фото)
14:26 В Рязани поймали наркодилера-гастролёра (фото) (видео)
14:11 Рязанцы завоевали шесть золотых медалей молодёжного первенства России по джиу-джитсу (фото)
13:58 ГИБДД ищет свидетелей смертельного ДТП в Пронском районе (фото)
13:39 На платной парковке у вокзала «Рязань 1» появились бесплатные минуты (фото) (карта)
13:08 Утверждён график закрытия роддомов в Рязани (фото)
12:54 Рязанский Роспотребнадзор нашёл метанол в «незамерзайке» (фото)
12:40 Сильнейшие лыжники Рязанщины соревновались в «классике» (фото)
12:28 «Автоимпорт»: Выгода до 250 тысяч рублей при покупке ŠKODA Yeti (фото)
12:25 Рязанцев предупреждают об отключении электроэнергии (фото)
12:14 Жительница Скопинского района незаконно «приютила» пару узбеков (фото) (карта)
12:00 Пропавшего под Рязанью подростка нашли живым (фото)
11:49 Крещенские купания в Рязани пройдут на Ореховом озере (фото) (карта)
11:36 В двух трагических ДТП под Рязанью погибли пять человек, в том числе ребёнок (фото)
11:17 Минувшей ночью снег в Рязани убирали 100 единиц техники (фото)
11:03 Вице-президент ФТР Владимир Лазарев: «Кубок Кремля» в Рязани прошёл без сучка без задоринки» (фото)
10:50 Две улицы в Дашково-Песочне остались без холодной воды (фото)
10:42 В ДТП под Дубровичами пострадали два водителя (фото) (карта)
10:23 В аварии близ Шилово погибли три человека (фото)
10:18 Появились подробности смертельного ДТП на Солотчинской дороге (фото)
10:13 ХК «Рязань» сыграет дома с «Зауральем» из Кургана (фото)
10:03 Ночью Клепиковский район утратил нежилой дом (фото) (карта)
09:54 В серьёзном ДТП под Михайловом пострадало несколько человек (фото)
15.01.2017 13:35 В Рязанской области ожидают метель (фото)
15.01.2017 13:33 На рязанском участке М6 в Скопинском районе произошло ДТП с участием фуры (фото)
15.01.2017 11:14 Наталья Матвеева победила в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Италии (фото)
15.01.2017 11:12 Представительница рязанской Академии тенниса выиграла международный турнир в Абу-Даби (фото)
15.01.2017 11:08 Дмитрий Андрейкин начал турнир Tata Steel Masters в Голландии с ничьей (фото)
15.01.2017 10:58 Стартовали соревнования первенства Рязанской области по русским шашкам (фото) (карта)
15.01.2017 10:50 В Семёно-Оленинском соревнуются сильнейшие лыжники Рязанской области (фото) (карта)
15.01.2017 10:46 На «Спартаке» футбольные команды Рязанщины продолжили борьбу за «Подснежник» (фото) (карта)
15.01.2017 10:34 ВК «Рязань» дома проиграл первый матч череповецкой «Северянке-2» (фото) (карта)
15.01.2017 10:30 На пожаре в Рязани спасено семь человек (фото)
15.01.2017 10:21 В Рязани завершился международный юношеский турнир по теннису «Кубок Кремля» (фото) (карта)
14.01.2017 10:20 В Рязанской области горело жильё (фото)
14.01.2017 10:17 ХК «Рязань» дома проиграл челябинскому «Челмету» (фото)
14.01.2017 10:15 Вблизи Рязани произошло массовое ДТП (фото)
14.01.2017 09:59 Две рязанские «десантницы» в составе сборной Украины сыграют на международном турнире в Китае (фото)
14.01.2017 09:50 В ДТП на Солотчинской дороге погибли два человека (фото)
14.01.2017 09:25 Рязанский центр народного творчества приглашает в путешествие по следам календаря (фото) (карта)
14.01.2017 09:00 В Рязанском музее истории молодёжного движения взошло невидимое Солнце (фото) (карта)
13.01.2017 19:14 В микрорайоне Канищево из-за аварии образовалась огромная пробка (фото)
13.01.2017 17:59 В прошлом году рязанцы более 1500 раз обратились на портал «Исправим вместе» (фото)
13.01.2017 17:46 Несколько улиц Рязани лишатся света (фото)
13.01.2017 17:30 Активисты ОНФ помогают рязанцам справиться с коммунальным бедствием (фото)
13.01.2017 17:10 Рязанский опыт по проверке газового оборудования признан передовым в стране (фото)
13.01.2017 16:47 Наталья Жунёва вновь избрана главой администрации Рязанского района (фото)
13.01.2017 16:31 Рязанцы заинтересовались «вторичкой» (фото)
13.01.2017 16:11 Скопинский музыкальный коллектив стал лауреатом фестиваля «Рождественская ёлка «Казачий круг» (фото)
13.01.2017 15:56 В Ермишинском районе началось строительство церкви Георгия Победоносца (фото) (карта)
13.01.2017 15:24 В Рязани уничтожили почти тонну санкционных продуктов (фото)
13.01.2017 15:08 На Рязанщине родились Лучезар и Клеопатра
13.01.2017 14:49 Рязанцам сообщают об изменении номеров телефонов МФЦ (фото)
13.01.2017 14:21 В Рязани продолжат благоустройство дворов (фото)
13.01.2017 14:05 Рязанцев и гостей города приглашают на трибуны спортивных арен (фото)
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Прио-Внешторгбанк: Продлено действие программы «Ипотека с господдержкой»

Промсвязьбанк: Компания признана лучшим банком в России в сфере торгового финансирования

Tele2: С новым сервисом помогать детям стало проще

«Автоимпорт»: Выгода до 250 тысяч рублей при покупке ŠKODA Yeti

Промсвязьбанк: Компания предложила актуализировать госпрограмму стимулирования кредитования МСБ

Промсвязьбанк: Открылось новое отделение в Москве


Семейное счастье
20.12.2016 Семейное счастье
Специальная версия Volkswagen Caddy Family, который доступен в автосалоне «Германия Авто», оснащена всем, что действительно имеет значение в семейном автомобиле... (фото)


По-человечески
19.12.2016 По-человечески
Рязанское региональное отделение «Деловой России» вышло с инициативой принятия Этического кодекса предпринимателя. На совещании в Ярославле прошла презентация данного предложения. (фото)
Афиша
18+ клуб/вечеринка

Raz Dva Bar

18.01.2017 20:00
18.01.2017 20:00, Джаз-кафе «Фонтан» Юрий Малистов 0+
18.01.2017 21:00, Balkon Hookah & Cuba Libre 18+
18.01.2017 23:00, Ореховое озеро Крещенские купания 0+
19.01.2017 19:00, Арагон, развлекательный комплекс De los Dos 14+
19.01.2017 19:00, Рязанский областной драматический театр Гамлет 16+
19.01.2017 20:00, Raz Dva Bar Student`s Day 18+
19.01.2017 20:00, Chulan Бла-бла инглиш 14+
19.01.2017 22:00, The Peashem BeerPong 18+
19.01.2017 23:00, More ЧeTwerk 18+
Экскурсия
Ижеславль
Ижеславль
Прогулявшись по городищу Ижеславль, можно представить и даже увидеть, какой была Рязанщина в исконном её обличии. (фото) (карта)


Печерниковские выселки
Печерниковские выселки
Местечко на речке Козловке в десятке километров от Михайлова в своё время освоили переселенцы из соседнего села Печерники. Вслед за жителями переехал и храм. (фото) (карта)


Церковь Сергия Радонежского
Церковь Сергия Радонежского
В Рязанской области есть храм, которому уже более ста лет, но лишь десятая часть этого времени приходилась на службы. Уже второй раз собираются средства на его возведение. (фото) (карта)
Кино
Почему он?
18+ комедия

«Люксор-Барс», «Люксор-Круиз», «Малина», «Пять звёзд», «Формула Кино», «Киномакс»

«Ёлки 5», комедия 6+

«Закон ночи», драма 18+

«Викинг», драма 12+

«Кредо убийцы», фантастика/боевик 16+

«2+1», комедия 16+

«Ла-Ла Ленд», мюзикл 16+

«Монстр-траки», фантастика/комедия 6+

«Викинг 18+», драма 18+

«Не стучи дважды», ужасы 16+

«По млечному пути», драма 12+

«Пассажиры», фантастика 16+

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории», фантастика 12+

«Дед Мороз. Битва магов», приключения 6+

«Снежная королева 3: Огонь и лёд», мультфильм 6+

«Три богатыря и Морской царь», мультфильм 6+

«Без тормозов», комедия 16+

Блогосфера
12.01.2017
Вернули
На кругу у больницы №11 будет вестись видеофиксация. (фото)

Подслушано у Водителей в Рязани


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